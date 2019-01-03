Пакистан звільнив захопленого після авіаударів індійського пілота

Імран Хан сказав, що звільнення пілота було "жестом миру" до Індії

Пакистан звільнив індійського пілота-винищувача, якого захопили після збиття двох літаків в Кашмірі.

Командира авіаційного крила Абхінандана Вартамана передали індійським чиновникам біля кордону з Пакистаном, повідомляє BBC.

За кілька хвилин до цього пілот повідомив на пакистанському телебаченні, що його "дуже вразила" армія Пакистану.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан сказав, що звільнення пілота було "жестом миру" до Індії.

Раніше організація "Джаїш-е-Мухаммад" взяла на себе відповідальність за теракт у Кашмірі, який стався 14 лютого. Його жертвами стали щонайменше 40 представників індійських внутрішніх військ.

Пізніше пакистанські військові заявили, що збили два літаки військово-повітряних сил Індії. За словами представника армії, один із літаків впав на території ісламської республіки, а пілот був заарештований. Індія визнала втрату тільки одного літака і заявила, що збила винищувач Пакистану.

Прикордонний конфлікт між двома країнами пов'язаний із неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над штатом, переважно населеним мусульманами.