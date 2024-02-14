Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки

В США Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу.

Про це повідомляє телерадіокомпанія СNN.

Це була друга спроба оголосити імпічмент Майоркасу.

"Перший раз відсутність лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліза і несподівана присутність демократа від Техасу Ела Гріна, якому щойно зробили операцію та якого привезли в зал для голосування, позбавили республіканців голосів", - пише видання.

Республіканці вважають, що Майоркас скоїв серйозні злочини і проступки через те, як він керував південним кордоном США. Проте конституційні експерти говорять, що докази незначні.

Імпічмент відбувся тоді, коли республіканці Палати представників зіткнулися з посиленням тиску з боку своєї партії, аби притягнути адміністрацію Байдена до відповідальності за ключове питання виборчої кампанії - кордон.

Малоймовірно, що Майоркасу висунуть звинувачення в підконтрольному демократам Сенаті, пишуть журналісти.