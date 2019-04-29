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Палеонтологи знайшли найдавніший слід людини на американських континентах

Щоб зрозуміти, як міг сформуватися слід і яким була людина, яка його залишила, науковці провели дев'ять експериментів
У Чилі палеонтологи знайшли слід ноги людини, вік якого щонайменше 15,6 тисячі років. За словами науковців, це найдавніший подібний слід на континентах Південної та Північної Америки.
Палеонтологи знайшли найдавніший слід людини на американських континентах Фото: з вільних джерел

Відбиток знайшли на розкопках Пілауко в місті Осорно на півдні Чилі ще у 2010 році. З того часу вчені точно визначили його вік за допомогою радіовуглецевого датування і підтвердили, що це слід ступні людини, повідомляє журнал PLoS ONE.

Крім сліду, палеонтологи виявили в Пілауко кістки великих тварин, останки безхребетних, фрагменти дерева і навіть примітивні інструменти.

Щоб зрозуміти, як міг сформуватися слід і яким була людина, яка його залишила, науковці провели дев'ять експериментів.

Схоже, що слід належав дорослій людині масою близько 70 кілограмів, яка, найімовірніше, відноситься виду Hominipes modernus, який є родичем сучасної людини.


Фото: PLoS ONE

Вважалось, що найдавнішим слідом в Південній Америці досі був відбиток ноги віком близько 14,5 тисячі років, знайдений у тому ж місці, що й новий слід.

Зазначимо, сучасна людська хода з'явилася ще до виникнення роду Homo: американські дослідники в 2018 році прийшли до висновку, що наші предки стали ходити на прямих ногах ще 3,6 мільйона років тому.

Нагадаємо, що науковці відтворили обличчя дівчини за черепом, якому 9 тисяч років.

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29 04 2019 18:56
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