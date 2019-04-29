Палеонтологи знайшли найдавніший слід людини на американських континентах
Відбиток знайшли на розкопках Пілауко в місті Осорно на півдні Чилі ще у 2010 році. З того часу вчені точно визначили його вік за допомогою радіовуглецевого датування і підтвердили, що це слід ступні людини, повідомляє журнал PLoS ONE.
Крім сліду, палеонтологи виявили в Пілауко кістки великих тварин, останки безхребетних, фрагменти дерева і навіть примітивні інструменти.
Щоб зрозуміти, як міг сформуватися слід і яким була людина, яка його залишила, науковці провели дев'ять експериментів.
Схоже, що слід належав дорослій людині масою близько 70 кілограмів, яка, найімовірніше, відноситься виду Hominipes modernus, який є родичем сучасної людини.
Фото: PLoS ONE
Вважалось, що найдавнішим слідом в Південній Америці досі був відбиток ноги віком близько 14,5 тисячі років, знайдений у тому ж місці, що й новий слід.
Зазначимо, сучасна людська хода з'явилася ще до виникнення роду Homo: американські дослідники в 2018 році прийшли до висновку, що наші предки стали ходити на прямих ногах ще 3,6 мільйона років тому.
Нагадаємо, що науковці відтворили обличчя дівчини за черепом, якому 9 тисяч років.
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