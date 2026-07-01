Паливна криза в рф загрожує перерости в політичну – WSJ

Криза вже настільки поширена, що для путіна було б небезпечно не звертати на неї уваги.

Паливна криза в росії посилюється напередодні виборів до думи, запланованих на вересень. Хоча ніхто не очікує вільного чи чесного голосування, вибори дають росіянам платформу для тихого висловлення претензій і створюють певний політичний тиск на путіна.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Очевидно, що через паливо виникла соціальна криза, яка може перерости в політичну, але поки що серйозних наслідків немає. Це посилює відчуття втоми, яке переростає в роздратування. Але оскільки люди не мають засобів змінити ситуацію, вони лише нарікають на владу та на те, що війна не закінчується", – зазначив московський аналітик Андрій Колесніков. Один москвич розповів, що його дружині довелося чекати в черзі за бензином понад дві години, і припустив, що це вплине на ставлення до влади напередодні виборів.

путін у своїх нещодавніх заявах не виявив наміру зупиняти війну та відкинув ідею обмеження власних далекобійних ударів, хоча така угода поклала б край українським атакам на НПЗ. путін заявив, що вона не служитиме інтересам москви, оскільки "росія має вогневу перевагу". Водночас у неділю він вперше визнав, що дефіцит палива є реальним.

"Криза вже настільки поширена, що для путіна було б небезпечно не звертати на неї уваги. Він би виглядав так, ніби не в курсі подій. Це говорить про те, що це серйозна проблема, і що вони стурбовані", – вказав економіст Яніс Клюге.

Паралельно влада дозволила продаж пального нижчого ґатунку та обмежила публікацію даних про роздрібні ціни на пальне, які почали зростати. Колишня радниця російського центрального банку Алєксандра Прокопенко зазначила, що криза посилюється поведінковими факторами: люди намагаються запастися пальним, розуміючи, що ситуація погіршиться. "Коли влада реагує, приховуючи інформацію, люди починають думати, що, можливо, все набагато драматичніше, ніж їм кажуть", – сказала вона.

Нагадаємо, Україна вже понад три роки атакує російські НПЗ, але цього року темпи атак випередили здатність росії утримувати їх у працездатному стані. росія була одним із головних світових експортерів нафтопродуктів, але вже заборонила експорт бензину та авіаційного палива й розглядає можливість заборони експорту дизельного палива.