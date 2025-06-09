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CУСПІЛЬСТВО

Папа Лев XIV запропонував єдину дату Великодня для християн

09 червня 2025, 09:55
Папа Лев XIV запропонував єдину дату Великодня для християн
джерело facebook.com/vaticannews
Обговорення єдиної дати святкування Великодня залишається одним із ключових питань між католиками та православними.

Глава Католицької церкви Папа Римський Лев XIV заявив про відкритість до екуменічного діалогу з метою визначення спільної дати святкування Великодня.

Про це повідомляє Vatican News.

Промова понтифіка пролунала у Римі під час урочистої події, присвяченої 1700-річчю Першого Нікейського собору — історичної події, яка, зокрема, мала на меті встановити єдину дату святкування Воскресіння Христового для всіх християн.

Лев XIV підкреслив, що ця мета залишається актуальною і сьогодні, та закликав християн різних конфесій до пошуку рішення, яке б відповідало духу та постановам Нікейського собору, не порушуючи його богословських принципів.

"Єдність у святкуванні Пасхи посилює нашу здатність свідчити про Христа перед світом та проголошувати Євангеліє з більшою силою й переконливістю", — наголосив Папа.

Раніше подібну ініціативу висловлював і Вселенський патріарх Варфоломій I, який вважає розбіжності у датах святкування Великодня "болісним поділом" і закликає християн знайти компроміс.

Обговорення єдиної дати святкування Великодня залишається одним із ключових питань між католиками та православними у межах ширшого діалогу про християнське порозуміння.

ВеликденьПапа Римський Лев XIV

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