Папа Лев XIV запропонував єдину дату Великодня для християн

Обговорення єдиної дати святкування Великодня залишається одним із ключових питань між католиками та православними.

Глава Католицької церкви Папа Римський Лев XIV заявив про відкритість до екуменічного діалогу з метою визначення спільної дати святкування Великодня.

Про це повідомляє Vatican News.

Промова понтифіка пролунала у Римі під час урочистої події, присвяченої 1700-річчю Першого Нікейського собору — історичної події, яка, зокрема, мала на меті встановити єдину дату святкування Воскресіння Христового для всіх християн.

Лев XIV підкреслив, що ця мета залишається актуальною і сьогодні, та закликав християн різних конфесій до пошуку рішення, яке б відповідало духу та постановам Нікейського собору, не порушуючи його богословських принципів.

"Єдність у святкуванні Пасхи посилює нашу здатність свідчити про Христа перед світом та проголошувати Євангеліє з більшою силою й переконливістю", — наголосив Папа.

Раніше подібну ініціативу висловлював і Вселенський патріарх Варфоломій I, який вважає розбіжності у датах святкування Великодня "болісним поділом" і закликає християн знайти компроміс.

Обговорення єдиної дати святкування Великодня залишається одним із ключових питань між католиками та православними у межах ширшого діалогу про християнське порозуміння.