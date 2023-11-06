ПАР відкликає дипломатів з Ізраїлю – Reuters

Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор заявила, що повернення дипломатів є "нормальною практикою".

ПАР відкликає дипломатів з Ізраїлю для оцінки своїх відносин із країною на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок війни з Хамас.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор заявила, що повернення дипломатів є "нормальною практикою". Водночас вона наголосила, що відкликання дипломатів проводять для того, щоб визначити, "чи є у вас потенціал для надання допомоги, і чи справді подальші відносини можна підтримати в усіх відношеннях".

За словами міністра закордонних справ, ПАР "вкрай стурбований триваючими вбивствами дітей і невинних цивільних осіб" на палестинській території.

"Ми вважаємо, що характер відповідних дій Ізраїлю перетворився на колективне покарання", - сказала вона, додавши, що ПАР і далі закликатиме до всеосяжного припинення вогню в Палестині.

На початку жовтня бойовики Хамас розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

Раніше ми повідомляли, що секторі Гази від початку масштабної атаки на Ізраїль загинули 88 співробітників агентства ООН. У спільній заяві гуманітарних організацій ООН також ідеться, що, за даними ізраїльської влади, в Ізраїлі загинули близько 1 400 людей і тисячі отримали поранення. А в заручниках досі перебувають 200 людей, зокрема діти.