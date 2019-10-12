Параметри обміну утримуваних осіб обговорюватиме ТКГ у Мінську - Лутковська
Тристороння контактна група (ТКГ) у Мінську 18 грудня обговорить питання обміну утримуваних осіб у світлі рішень зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі, заявила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську Валерія Лутковська, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Буде звичайне засідання (ТКГ - ІФ), під час якого ми обговорюватимемо той політичний імпульс, який отримали від "норманді", - сказала Лутковська агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, про яку кількість на обмін може йтись, вона зазначила: "За кількістю точно не скажу, тому що 18 числа буде рішення".
Раніше російські ЗМІ з посиланням на владу Донецька повідомили, що до Нового року може відбутися обмін утримуваними особами між Києвом і ОРДО за формулою "88 на 53", і ця тема обговорюватиметься 18 грудня на наступній зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.
Як повідомлялося, лідери країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) домовилися у Парижі у понеділок про сприяння обміну сторонами конфлікту всіх утримуваних до 31 грудня цього року. Водночас президент України Володимир Зеленський висловив журналістам сподівання, що до кінця року 72 українця в рамках обміну утримуваними особами повернуться додому.
Нагадаємо, що на непідконтрольних територіях утримують 227 українців
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