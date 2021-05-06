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Паркувальне місце в Гонконгу продали за рекордні $1,3 мільйона

Це, безумовно, найдорожче місце для паркування автомобілів у Гонконгу
У Гонконзі паркувальне місце для автомобіля продали за майже 1,3 мільйона доларів, що встановило новий рекорд на місцевому ринку нерухомості.
Паркувальне місце в Гонконгу продали за рекордні $1,3 мільйона Гонконг. Фото: AFP
Саме паркомісця у 12,5 квадратних метрів розташоване в елітному районі, де будинки коштують понад 10 млн доларів, повідомляє Insider.
 
Таким чином один квадратний метр коштував близько 74 350 доларів США.
 
"Це, безумовно, найдорожче місце для паркування автомобілів у Гонконгу", - заявив представник компанії з продажу нерухомості Centaline Property Agency Вільям Лау.
 
Зазначається, що попередній рекорд ціни на паркувальне місце в Гонконгу був встановлений у ще 2019 році. Тоді його ціна сягнула 979 тисяч доларів США.
 
Як повідомлялося, Україна посідає шосте місце серед країн з найбільшим зростанням цін на житло за третій квартал 2019 – третій квартал 2020.
 
 
 
 
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05 06 2021 12:38
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