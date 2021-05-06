Паркувальне місце в Гонконгу продали за рекордні $1,3 мільйона Це, безумовно, найдорожче місце для паркування автомобілів у Гонконгу

У Гонконзі паркувальне місце для автомобіля продали за майже 1,3 мільйона доларів, що встановило новий рекорд на місцевому ринку нерухомості.

Гонконг. Фото: AFP

Саме паркомісця у 12,5 квадратних метрів розташоване в елітному районі, де будинки коштують понад 10 млн доларів, повідомляє Insider. Таким чином один квадратний метр коштував близько 74 350 доларів США. "Це, безумовно, найдорожче місце для паркування автомобілів у Гонконгу", - заявив представник компанії з продажу нерухомості Centaline Property Agency Вільям Лау. Зазначається, що попередній рекорд ціни на паркувальне місце в Гонконгу був встановлений у ще 2019 році. Тоді його ціна сягнула 979 тисяч доларів США. Як повідомлялося, Україна посідає шосте місце серед країн з найбільшим зростанням цін на житло за третій квартал 2019 – третій квартал 2020. Читайте також: Парламент Китаю схвалив посилення контролю за Гонконгом

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