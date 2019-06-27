Попри масові протести парламент Чехії не оголосив вотум недовіри уряду

Парламент Чехії не зібрав достатньо голосів для оголошення вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Андрія Бабіша

Засідання парламенту перед голосуванням тривало 17 годин.

В результаті голосування 85 депутатів проголосували за вотум недовіри, стільки ж висловилися проти, інформує "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

12 депутатів утрималися, 18 - були відсутні. Для відставки уряду необхідно було зібрати 101 голос.

Голосування ініціювали п'ять опозиційних партій у зв'язку з ймовірним конфліктом інтересів мільярдера Бабіша.

Європейська комісія визначила, що Бабіш знаходиться в конфлікті інтересів через те, що його бізнес-імперія розміщена в цільових фондах, і в результаті країна може втратити частину фінансування ЄС.

Результат голосування не став несподіваним, коаліційний партнер руху АNО, ліві соціал-демократи з і комуністична партія, відмовилися приєднатися до опозиційних партій.

Нагадаємо, у столиці Чехії Празі 23 червня більше 250 тисяч людей вийшли на антиурядову акція протесту.

Додамо, цей протест на відставку Андрея Бабиша у Чехії став "найбільшим з часів падіння комунізму".

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