Попри масові протести парламент Чехії не оголосив вотум недовіри уряду
В результаті голосування 85 депутатів проголосували за вотум недовіри, стільки ж висловилися проти, інформує "Європейська правда" із посиланням на Novinky.
12 депутатів утрималися, 18 - були відсутні. Для відставки уряду необхідно було зібрати 101 голос.
Голосування ініціювали п'ять опозиційних партій у зв'язку з ймовірним конфліктом інтересів мільярдера Бабіша.
Європейська комісія визначила, що Бабіш знаходиться в конфлікті інтересів через те, що його бізнес-імперія розміщена в цільових фондах, і в результаті країна може втратити частину фінансування ЄС.
Результат голосування не став несподіваним, коаліційний партнер руху АNО, ліві соціал-демократи з і комуністична партія, відмовилися приєднатися до опозиційних партій.
Нагадаємо, у столиці Чехії Празі 23 червня більше 250 тисяч людей вийшли на антиурядову акція протесту.
Додамо, цей протест на відставку Андрея Бабиша у Чехії став "найбільшим з часів падіння комунізму".
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