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ПАРЄ наступного тижня відрядить делегацію в Україну

Візит спостерігачів заплановано на 2-3 липня
Парламентська асамблея Ради Європи наступного тижня відрядить в Україну делегацію для моніторингу передвиборної кампанії перед парламентськими виборами.
ПАРЄ наступного тижня відрядить делегацію в Україну Фото: Ірина Геращенко / facebook.com

До неї увійдуть п'ятеро осіб, серед яких голландець Март ван де Вен, котрий голосував за повернення російської делегації, говориться на сайті комісії, повідомляє LB.ua.

У повідомленні організації сказано, що вони відвідають Україну 2-3 липня.

У рамках поїздки заплановано зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою ЦВК Тетяною Сліпачук, членами української делегації в ПАРЄ, лідерами та представниками партій, які беруть участь у виборах, представниками громадських організацій, ЗМІ, дипломатами.

Нагадаємо, що ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації у повному обсязі. Українська делегація покинула ПАРЄ.

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28 06 2019 22:50
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