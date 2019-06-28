ПАРЄ наступного тижня відрядить делегацію в Україну

Парламентська асамблея Ради Європи наступного тижня відрядить в Україну делегацію для моніторингу передвиборної кампанії перед парламентськими виборами.

До неї увійдуть п'ятеро осіб, серед яких голландець Март ван де Вен, котрий голосував за повернення російської делегації, говориться на сайті комісії, повідомляє LB.ua.

У повідомленні організації сказано, що вони відвідають Україну 2-3 липня.

У рамках поїздки заплановано зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою ЦВК Тетяною Сліпачук, членами української делегації в ПАРЄ, лідерами та представниками партій, які беруть участь у виборах, представниками громадських організацій, ЗМІ, дипломатами.

Нагадаємо, що ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації у повному обсязі. Українська делегація покинула ПАРЄ.

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