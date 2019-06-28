ПАРЄ наступного тижня відрядить делегацію в Україну
До неї увійдуть п'ятеро осіб, серед яких голландець Март ван де Вен, котрий голосував за повернення російської делегації, говориться на сайті комісії, повідомляє LB.ua.
У повідомленні організації сказано, що вони відвідають Україну 2-3 липня.
У рамках поїздки заплановано зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою ЦВК Тетяною Сліпачук, членами української делегації в ПАРЄ, лідерами та представниками партій, які беруть участь у виборах, представниками громадських організацій, ЗМІ, дипломатами.
Нагадаємо, що ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації у повному обсязі. Українська делегація покинула ПАРЄ.
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