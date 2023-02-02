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ПОЛІТИКА

Patriot для ЗСУ – 70 українських військових почали опановувати ЗРК у Німеччині

02 лютого 2023, 16:10
Patriot для ЗСУ – 70 українських військових почали опановувати ЗРК у Німеччині
джерело slovoidilo
Навчання, ймовірно, триватиме кілька місяців.

До Німеччини прибули 70 українських військових для навчань на зенітно-ракетному комплексі Patriot.

Про це пише Spiegel.

За даними видання, українці прилетіли 31 січня і сьогодні мають розпочати підготовку.

Також повідомляється, що підрозділи Patriot, які були передислоковані до Польщі, оголосили про "початкову оперативну готовність".

Нагадаємо, ЗРК Patriot Україні пообіцяли передати США, Німеччина та Нідерланди.

У Пентагоні раніше казали, що для опанування цього зенітно-ракетного комплексу знадобиться кілька місяців. Міністр оборони Олексій Резніков водночас заявляв, що американські партнери взяли на себе зобов'язання підготувати екіпажі за 10 тижнів.

Як повідомляв iPress, за інформацією CNN, українські військові розпочнуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot, яка триватиме протягом декількох місяців.

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PatriotЗРКнавчання військовихНімеччина

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