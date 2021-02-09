Пацієнти тепер зможуть перевірити, чи є в медзакладу ліцензія: МОЗ відкрило реєстр

Міністерство охорони здоров'я України офіційно відкрило реєстр медичних ліцензій. Тепер кожен може перевірити їхню наявність у медзакладу.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot. Реєстр доступний на сайті МОЗ, повідоляє "Громадське".

"Відтепер пацієнти отримали можливість перевіряти, чи легально працює медична установа та чи має вона право надавати ті чи інші послуги. Для самих клінік та медиків це можливість моніторити власну ліцензію та колег за галуззю", - зазначають на платформі.

Там також наголосили, що реєстр поки недосконалий і його можна покращувати. Opendatabot радить МОЗ зробити дані відповідними до законодавства та міжнародних стандартів.

Зокрема до реєстру ліцензій закликають додати коди компаній, адреси послуг та види послуг, на які видана ліцензія. Наразі цієї інформації немає, а самі дані викладено на сайті МОЗ, а не на порталі відкритих даних, як мало б бути, згідно з законом.

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