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МОЗ переносить повний запуск електронних лікарняних на місяць — до 1 жовтня

В Україні мали повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року. Але Міністерство охорони здоров'я вкотре переносить дату відмови від паперових лікарняних.
МОЗ переносить повний запуск електронних лікарняних на місяць — до 1 жовтня Фото: moz.gov.ua

Про це повідомив речник міністерства Роман Борщ, передає "Суспільне", пише "Громадське".

За його словами, не всі лікарі опанували електронну систему. Речник розповів, що в Україні є три тисячі закладів, які можуть видавати листок непрацездатності (лікарняний), з них дві тисячі закладів — опанували систему, тисяча — ні.

"Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні — ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу — зараз готується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", — зазначив Роман Борщ.

Тобто частина закладів уже зараз може оформляти лікарняні в електронному форматі, але до 1 жовтня медзаклади також зможуть видавати і паперовий варіант документа.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв, що влітку електронні лікарняні ще тестуватимуть, а от з 1 вересня — відбудеться повна відмова від паперових листків. В уряді пояснювали, як будуть працювати електронні лікарняні.

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31 08 2021 16:19
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