МОЗ переносить повний запуск електронних лікарняних на місяць — до 1 жовтня

В Україні мали повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року. Але Міністерство охорони здоров'я вкотре переносить дату відмови від паперових лікарняних.

Про це повідомив речник міністерства Роман Борщ, передає "Суспільне", пише "Громадське".

За його словами, не всі лікарі опанували електронну систему. Речник розповів, що в Україні є три тисячі закладів, які можуть видавати листок непрацездатності (лікарняний), з них дві тисячі закладів — опанували систему, тисяча — ні.

"Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні — ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу — зараз готується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", — зазначив Роман Борщ.

Тобто частина закладів уже зараз може оформляти лікарняні в електронному форматі, але до 1 жовтня медзаклади також зможуть видавати і паперовий варіант документа.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв, що влітку електронні лікарняні ще тестуватимуть, а от з 1 вересня — відбудеться повна відмова від паперових листків. В уряді пояснювали, як будуть працювати електронні лікарняні.

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