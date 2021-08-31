МОЗ переносить повний запуск електронних лікарняних на місяць — до 1 жовтня
Про це повідомив речник міністерства Роман Борщ, передає "Суспільне", пише "Громадське".
За його словами, не всі лікарі опанували електронну систему. Речник розповів, що в Україні є три тисячі закладів, які можуть видавати листок непрацездатності (лікарняний), з них дві тисячі закладів — опанували систему, тисяча — ні.
"Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні — ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу — зараз готується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", — зазначив Роман Борщ.
Тобто частина закладів уже зараз може оформляти лікарняні в електронному форматі, але до 1 жовтня медзаклади також зможуть видавати і паперовий варіант документа.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв, що влітку електронні лікарняні ще тестуватимуть, а от з 1 вересня — відбудеться повна відмова від паперових листків. В уряді пояснювали, як будуть працювати електронні лікарняні.
Читайте також: ВООЗ розробила навчальний курс з питань психічного здоров'я під час COVID-19
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом