ПОЛІТИКА НОВИНИГолова бюджетного комітету Верховної Ради та за сумісництвом голова Федерації Футболу України Андрій Павелко проголосував за зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, перебуваючи в Італії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Павелко проголосував за закон про ЄС і НАТО, перебуваючи в Римі
Сьогодні Андрій Павелко був обраний до складу Виконавчого комітету УЄФА
Андрій Павелко. Фото: KomandaOnline
Президент ФФУ проголосував "за" з цього питання.
Оскільки Павелко не міг перебувати відразу в двох місцях одночасно, за нього проголосував хтось інший. Що, в свою чергу, є порушенням Конституції України.
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07 02 2019 18:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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