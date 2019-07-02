Павелко проголосував за закон про ЄС і НАТО, перебуваючи в Римі Сьогодні Андрій Павелко був обраний до складу Виконавчого комітету УЄФА

Голова бюджетного комітету Верховної Ради та за сумісництвом голова Федерації Футболу України Андрій Павелко проголосував за зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, перебуваючи в Італії.

Андрій Павелко. Фото: KomandaOnline

Президент ФФУ проголосував "за" з цього питання. Оскільки Павелко не міг перебувати відразу в двох місцях одночасно, за нього проголосував хтось інший. Що, в свою чергу, є порушенням Конституції України. Читайте також: Оренда квартири за $17 000 / місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата Павелка

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