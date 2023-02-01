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PayPal звільняє 2000 співробітників

01 лютого 2023, 13:42
PayPal звільняє 2000 співробітників
Джерело: dev.ua
Низка масштабних звільнень у великих технологічних компаніях продовжується. Так, компанія PayPal анонсувала звільнення двох тисяч співробітників, а це близько 7% персоналу.

У заяві президента і генерального директора компанії Дена Шульмана йдеться, що скорочення будуть проведені протягом найближчих кількох тижнів, деякі напрямки будуть порушені більше, ніж інші.

"Зміни можуть бути важкими, особливо якщо вони пов'язані з відходом цінних колег та друзів. Ми зустрінемося віч-на-віч із цим разом, спираючись на безпрецедентний масштаб нашої глобальної платформи, стратегічні інвестиції, які ми зробили для зміцнення наших основних можливостей, а також довіру та лояльність наших клієнтів", – написав Шульман.

Це вже не перше звільнення тисяч співробітників великих компаній, про яке стало відомо за останні місяці. Так, після покупки Twitter Ілоном Маском соцмережа звільнила близько половини свого персоналу.

Раніше повідомлялось, що Intel скорочує зарплати працівникам та керівникам на тлі спаду на ринку ПК.

звільненняPayPal

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