Пентагон скорочує участь США в окремих структурах НАТО – Reuters

США планують зменшити участь приблизно 200 військовослужбовців у кількох структурах Альянсу.

Сполучені Штати планують скоротити кількість свого персоналу, розміщеного в кількох ключових командних і консультативних структурах НАТО, а також зменшити участь у низці робочих груп Альянсу.

Про це інформує агенція Reuters.

За даними джерел агентства, адміністрація президента США Дональда Трампа поінформувала низку європейських союзників про намір скоротити близько 200 посад у структурах НАТО, які займаються військовим плануванням і розвідувальною діяльністю Альянсу.

Зокрема, скорочення торкнуться:

Центру аналізу розвідувальної інформації НАТО у Великій Британії;

Командування сил спеціальних операцій союзників (SOFCOM) у Брюсселі;

STRIKFORNATO в Португалії, яке координує окремі морські операції НАТО;

низки інших спеціалізованих структур Альянсу.

Причини такого рішення офіційно не пояснюються. Водночас джерела зазначають, що ці кроки узгоджуються з наміром адміністрації Трампа перерозподілити ресурси на користь західної півкулі.

У відповідь на запит Reuters представник НАТО заявив, що зміни в чисельності американського персоналу не є незвичними, а присутність США в Європі нині залишається більшою, ніж у попередні роки.

''НАТО та Сполучені Штати перебувають у постійному контакті, щоб забезпечити збереження потужних спроможностей Альянсу у сфері стримування та оборони'', - зазначив представник організації.

Агентство додає, що не змогло отримати повний перелік структур НАТО, яких торкнуться скорочення. За словами одного з джерел, у цих підрозділах наразі служать близько 400 американських військовослужбовців, тож їхня чисельність може зменшитися майже вдвічі.

При цьому США здебільшого не відкликатимуть військових із посад, а просто не заміщуватимуть вакансії після завершення ротацій.

Як пише видання, Пентагон також планує скоротити участь США приблизно в 30 структурах НАТО, зокрема в центрах передового досвіду, що займаються підготовкою сил Альянсу за різними напрямками ведення війни.

Скорочення можуть торкнутися консультативних груп, пов’язаних з енергетичною безпекою військово-морських сил НАТО, а також окремих органів, які працюють у сферах спеціальних операцій і розвідки. За словами джерел, частину цих функцій можуть передати іншим підрозділам Альянсу, що дозволить зменшити негативний ефект від змін.

Один із американських чиновників зазначив, що ці плани обговорюються вже кілька місяців і не пов’язані з нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.