Перебої з пільговими рахунками для "комуналки": "Ощадбанк" заперечує технічні проблеми
АТ "Ощадбанк" заявляє, що жодних технічних проблем з боку банку для оплати комунальних послуг через особистий кабінет "Ощадбанку" не виникало, повідомляє "Українська правда".
Джерело: "Економічна правда" з посиланням на повідомлення Ощадбанку
Дослівно: "Всю інформацію, яку коректно було передано до банку Міністерством соціальної політики для створення кабінетів пільговиків, банком було опрацьовано".
"Деякі питання по входу до кабінету можуть залишитись лише у пільговиків, які не надали свої номери мобільних телефонів до органів соцзахисту, адже вхід до кабінету відбувається за номером телефону. Пропонуємо звернутись до органів соцзахисту, які передадуть цю інформацію до банку".
Деталі: У фінуставі зазначили, що кабінети пільговиків є виключно ініціативою банку для зручності користувачів. Постанова Кабінету Міністрів №807 від 14.08.2019 р. не зобов'язувала банк їх створювати.
Дослівно: "Банк виконує свої зобов'язання чітко в строки, визначені постановою Кабінету міністрів", заявили у банку.
Нагадаємо, що у Мінсоцполітики пояснили, чому більше не буде платіжок з пільгами
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