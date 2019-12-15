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Перебої з пільговими рахунками для "комуналки": "Ощадбанк" заперечує технічні проблеми

"Банк виконує свої зобов'язання чітко в строки, визначені постановою Кабінету міністрів", заявили у банку.
У фінуставі зазначили, що кабінети пільговиків є виключно ініціативою банку для зручності користувачів. Постанова Кабінету Міністрів №807 від 14.08.2019 р. не зобов'язувала банк їх створювати.
Перебої з пільговими рахунками для "комуналки": "Ощадбанк" заперечує технічні проблеми Фото: zp.comments.ua

АТ "Ощадбанк" заявляє, що жодних технічних проблем з боку банку для оплати комунальних послуг через особистий кабінет "Ощадбанку" не виникало, повідомляє "Українська правда".  

Джерело: "Економічна правда" з посиланням на повідомлення Ощадбанку

Дослівно: "Всю інформацію, яку коректно було передано до банку Міністерством соціальної політики для створення кабінетів пільговиків, банком було опрацьовано". 

"Деякі питання по входу до кабінету можуть залишитись лише у пільговиків, які не надали свої номери мобільних телефонів до органів соцзахисту, адже вхід до кабінету відбувається за номером телефону. Пропонуємо звернутись до органів соцзахисту, які передадуть цю інформацію до банку".

Деталі: У фінуставі зазначили, що кабінети пільговиків є виключно ініціативою банку для зручності користувачів. Постанова Кабінету Міністрів №807 від  14.08.2019 р. не зобов'язувала банк їх створювати.

Дослівно: "Банк виконує свої зобов'язання чітко в строки, визначені постановою Кабінету міністрів", заявили у банку. 

Нагадаємо, що у Мінсоцполітики пояснили, чому більше не буде платіжок з пільгами

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15 12 2019 15:24
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