Переговори з Байденом були вирішальними – Зеленський

Він зазначив, що сьогоднішній приїзд президента США до Києва – "найважливіший за всю історію українсько-американських відносин".

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України та США під час візиту в Київ американського лідера Джо Байдена були дуже плідними.

Під час спільної пресконференції він зазначив, що їхні результати відображатимуться на полі бою, передає УНІАН.

"Сьогоднішні переговори з Джо Байденом були плідними ... Ми сподіваємося, що цей 2023 рік стане роком перемоги", – заявив Зеленський.

Він попередив, що Україну чекає важкий період. Проте наша держава з допомогою США та країн-партнерів зможе досягти "історичних здобутків".

"Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними ... результати обов’язково вплинуть на поле бою", – зазначив український президент.

Також він сказав, що сьогоднішній візит Байдена в Україну є найважливішим в історії двосторонніх відносин.

"Цей перший за 15 років візит президента США до України – найважливіший за всю історію українсько-американських відносин. Саме в цей період, тому що цей період – найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу та свободу всіх європейців, усіх людей вільного світу", – наголосив Зеленський, додавши, що очільники держав обговорили також постачання нам далекобійної зброї.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Він заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Вашингтона на $500 млн, який буде оголошено вже завтра.

Також адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти ключових галузей росії, а також посилити експортний контроль.