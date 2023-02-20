Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Переговори з Байденом були вирішальними – Зеленський

20 лютого 2023, 14:30
Переговори з Байденом були вирішальними – Зеленський
Він зазначив, що сьогоднішній приїзд президента США до Києва – "найважливіший за всю історію українсько-американських відносин".

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України та США під час візиту в Київ американського лідера Джо Байдена були дуже плідними.

Під час спільної пресконференції він зазначив, що їхні результати відображатимуться на полі бою, передає УНІАН.

"Сьогоднішні переговори з Джо Байденом були плідними ... Ми сподіваємося, що цей 2023 рік стане роком перемоги", – заявив Зеленський.

Він попередив, що Україну чекає важкий період. Проте наша держава з допомогою США та країн-партнерів зможе досягти "історичних здобутків".

"Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними ... результати обов’язково вплинуть на поле бою", – зазначив український президент.

Також він сказав, що сьогоднішній візит Байдена в Україну є найважливішим в історії двосторонніх відносин. 

"Цей перший за 15 років візит президента США до України – найважливіший за всю історію українсько-американських відносин. Саме в цей період, тому що цей період – найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу та свободу всіх європейців, усіх людей вільного світу", – наголосив Зеленський, додавши, що очільники держав обговорили також постачання нам далекобійної зброї. 

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Він заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Вашингтона на $500 млн, який буде оголошено вже завтра.

Також адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти ключових галузей росії, а також посилити експортний контроль.

зустрічЗЕЛЕНСКИЙБайден.США

Останні матеріали

"Масштабний" наступ росії демонструє зниження ефективності: втратити більше, щоб захопити менше. Натомість адміністрація Байдена готова "злити" Крим росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 17:02
Провісник російського апокаліпсису зі святої землі. Підсумки візиту очільника ізраїльської дипломатії Елі Коена
Політика
Провісник російського апокаліпсису зі святої землі. Підсумки візиту очільника ізраїльської дипломатії Елі Коена
Дмитро Редько – 20 лютого 2023, 14:33
російський
Політика
російський "кріт" розбурхав Німеччину та союзників. Чи переповнена німецька розвідка агентами рф? – New York Times
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 12:02
Це кінець світу, який ми знали. І на Мюнхенській конференції через це відчувалася нервозність – Politico
Це кінець світу, який ми знали. І на Мюнхенській конференції через це відчувалася нервозність – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 09:04
Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Політика
Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2023, 19:14
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Політика
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2023, 23:14
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється