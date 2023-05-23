Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Перехід США на підтримку F-16 для України почався місяць тому – NYT

23 травня 2023, 16:03
Перехід США на підтримку F-16 для України почався місяць тому – NYT
Фото: ЕРА
США довгий час вагалися щодо винищувачів для України.

Міністр оборони США Ллойд Остін почав ініціювати зміну позиції США щодо надання винищувачів F-16 для України та навчання пілотів минулого місяця.

Про це повідомляє New York Times.

Після того як Остін повернення із зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня, він заявив високопосадовцям адміністрації президента Джо Байдена, що настав час змінити позицію щодо навчань пілотів і, принаймні піти на те, щоб дозволити іншим країнам передати літаки Україні.

США довгий час вагалися щодо винищувачів для України через побоювання, що літаки можуть використати для ураження цілей у глибині росії, що потенційно спонукає кремль посилити свою агресію проти України.

Представники Пентагону також заявляли, що інша зброя, особливо та, яка використовується для ППО, потрібна більш терміново. До того ж їх зупиняла висока вартість F-16 - до 63 млн доларів кожен. Проте згодом Пентагон змінив курс, як було і з наданням Україні американських танків M1 Abrams.

Остін отримав одностайну згоду від високопоставлених чиновників національної безпеки Байдена на свою пропозицію. Незадовго до саміту G7 минулого тижня глава Пентагону надав офіційну рекомендацію Байдену щодо дозволу союзникам навчати українців і передавати свої літаки.

Спершу Британія та Нідерланди заявили про створення коаліції винищувачів для передачі F-16 Україні, пізніше до них приєдналася ще низка країн. Після деякого вагання Байден погодився на початок навчання українських пілотів на F-16.

Водночас Нідерланди можуть стати першими, хто передасть Україні F-16.

ПентагонF-16

Останні матеріали

Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Політика
Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Переклад iPress – 23 травня 2023, 14:37
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна
Політика
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна "виграла" війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 травня 2023, 11:34
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Технології
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 травня 2023, 09:14
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК
Технології
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК "Патріот" – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 15:14
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Політика
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Переклад iPress – 22 травня 2023, 12:49
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура "повітряних" команд росії та України – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 09:18
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Переклад iPress – 21 травня 2023, 16:21
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється