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Перемовини щодо моряків активізувались після розмови Зеленського з Путіним, - Денісова

Уповноважена з прав людини Верховної ради Людмила Денісова заявила, що перемовини щодо звільнення військовополонених українських моряків перейшли в активну фазу після телефонної розмови між Зеленський та Путіним
Омбудсменка зауважила, що Зеленський докладає багато зусиль для звільнення моряків і висловила впевненність, що "найближчим часом буде прийнято очікуване нами рішення".
Перемовини щодо моряків активізувались після розмови Зеленського з Путіним, - Денісова Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

"В активну фазу перемовини щодо звільнення українських моряків перейшли після телефонної розмови між президентами України і Російської Федерації. Мені відомо, що відбуваються перемовини між закордонними відомствами двох держав стосовно виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - йдеться в "Укрінформ".

Вона наголосила, що процес звільнення моряків - дуже тривалий і складний, і вона тримає постійний контакт з президентом з цього питання.

Вона також закликала журналістів не шкодити перемовинам щодо звільнення військовополонених.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова уточнила, що конкретних домовленостей про звільнення моряків усе-таки не досягнуто: мовиться про ймовірне виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки РФ 23 липня завершила розслідування проти 24 українських моряків, яких узяли в полон у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.

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