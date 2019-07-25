Перемовини щодо моряків активізувались після розмови Зеленського з Путіним, - Денісова
"В активну фазу перемовини щодо звільнення українських моряків перейшли після телефонної розмови між президентами України і Російської Федерації. Мені відомо, що відбуваються перемовини між закордонними відомствами двох держав стосовно виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - йдеться в "Укрінформ".
Вона наголосила, що процес звільнення моряків - дуже тривалий і складний, і вона тримає постійний контакт з президентом з цього питання.
Вона також закликала журналістів не шкодити перемовинам щодо звільнення військовополонених.
Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова уточнила, що конкретних домовленостей про звільнення моряків усе-таки не досягнуто: мовиться про ймовірне виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки РФ 23 липня завершила розслідування проти 24 українських моряків, яких узяли в полон у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.
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