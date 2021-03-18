Perseverance записав перші звуки свого пересування на Марсі

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) опублікувало перші звуки руху марсоходу Perseverance по поверхні Червоної планети.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Space.com.

Як зазначається, мікрофон входу, спуску і посадки (EDL) апарату Perseverance записав понад 16 хвилин звуку під час поїздки 7 березня на відстань 27,3 метра на дні кратера Єзеро шириною 45 км на Марсі.

"Багато людей, коли бачать зображення, не розуміють, що колеса металеві. Але коли ви рухаєтеся на цих колесах по камінню, це насправді дуже шумно", - розповіла Ванді Верма, старший інженер і водій марсохода Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії.

Окрім цього, мікрофон EDL вловив марсіанський вітер та різні дзижчання марсохода.

Як пише видання, у Perseverance також є другий мікрофон, який є частиною інструменту SuperCam марсохода. Він вже добре себе зарекомендував, записуючи свист вітру і клацання, які створив лазер апарату.

Запис з мікрофонів EDL і SuperCam показує Марс в абсолютно новому світлі, оскільки ніколи раніше робот не фіксував звук з поверхні Червоної планети. Ці аудіофайли не просто дивна розвага - NASA вони потрібні в основному для оцінки працездатності всіх систем марсохода, щоб переконатися, що під час доставки і посадки нічого не пошкодилося. Крім того, детальні відомості про клацання з SuperCam можуть розкрити важливі характеристики розкритих порід, в тому числі їх твердість і наявність у них покриття, йдеться у публікації.

Команда місії готується до польоту Ingenuity, крихітного вертольота, який прибув на Марс на Perseverance. Марсохід буде спостерігати за випробувальними польотами Ingenuity за допомогою своєї камери Mastcam-Z

Після того, як маленький вертоліт завершить свої польоти, Perseverance приступить до своєї наукової роботи і збору проб.

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