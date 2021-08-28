Perseverance знову готується добути зразок марсіанського ґрунту

Схоже, що порода не була достатньо міцною для утворення керна

Марсохід Perseverance спробує ще раз отримати керн з породою.

Тепер науковці впевнені, що нічого не розсиплеться, адже ціль пробозабірника – камінь. Команда вважає, що ймовірною причиною невдачі збору ґрунту під час першої спроби було те, що він був занадто сипучий.

Після першої невдачі марсохід вирушив до місцевості, яка отримала назву "Цитадель", аби спробувати виконати свою місію ще раз.

"Цитадель" - локація, яка розташована на дні кратеру Єзеро. Вчені переконані у тому, що ці гірські породи не будуть настільки сипучими, як ті, що використовувалися під час першої спроби.

Найближчі кілька днів Perseverance пробуватиме відшліфувати обраний науковцями камінь, аби зрозуміти чи варто продовжувати операцію з цією гірською породою.

Нагадаємо марсохід NASA Perseverance здійснив першу спробу збору зразків ґрунту на початку серпня, але вона була невдалою.

Марсохід уперше просвердлив у поверхні Червоної планети невеликий отвір розміром із палець. Але трубка для забору зразків виявилася порожньою. Після аналізу даних і фотографій із марсохода упродовж декількох днів команда NASA Perseverance визначила, що скеля, найімовірніше, розсипалася на порох або "дрібні фрагменти".

"Схоже, що порода не була достатньо міцною для утворення керна", - заявила Луїза Джандура, головний інженер системи відбору проб. Зібраний матеріал, ймовірно, знаходиться або в нижній частині свердловини, або в купі вибуренной породи, або в якійсь їх комбінації.

Вчені підкреслюють, що провал із першою спробою забору проб не був технічною проблемою. Perseverance зробив усе, що передбачав алгоритм.