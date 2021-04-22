Марсохід NASA вперше отримав кисень з атмосфери Червоної планети
На борту "Наполегливості" є експериментальний прилад розміром із тостер - Mars Oxygen In-Situ (MOXIE), повідомляє "Громадське". Він може перетворювати атмосферу планети на кисень. Перше випробування приладу відбулося 20 квітня.
Атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу. MOXIE відділяє атоми кисню від молекул вуглекислого газу, які складаються з одного атома вуглецю та двох атомів кисню. Процес перетворення потребує високих температур, тому пристрій виготовляється з термостійких матеріалів.
Під час першого випробування приладу MOXIE отримав 5 грамів кисню - для космонавтів цього вистачить на 10 хвилин дихання. Загалом MOXIE призначений для отримання до 10 грамів кисню за годину.
Нагадаємо, що вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі. Висота першого польоту, який тривав приблизно 20 секунд, становить майже три метри.
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