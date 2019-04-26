Перші розмови про президенство Зеленського були у 2015-му, - юрист Коломойського
Про це виданням "Новое Время" та "Українська правда" розповів Андрій Богдан - адвокат олігарха Ігоря Коломойського та юрист новообраного президента Володимира Зеленського.
На запитання журналістів про те, чи справді він суттєво сприяв тому, щоб Зеленський пішов на президентство він відповів: "Так, це абсолютна правда. Я один із тих, хто його переконував".
Він додав, познайомився з Зеленським більше п’яти років [тому]. За його словами, це було ситуативне спілкування у колі спільних знайомих. Потім "були світоглядні, філософські зустрічі". Тоді Богдан працював радником очільника Дніпропетровській ОДА.
"А потім, коли народний депутат Борис Філатов обрався міським головою, там звільнився мажоритарний виборчий округ. І я його [Зеленського] набрав, попросив зустрічі. Заради цього я навіть спеціально прилетів до Одеси, з ним зустрівся"
Тоді Богдан пропонував Зеленському балотуватися у депутати по мажоритарному виборчому округу. За словами Богдана у Зеленського тоді була позиція, що це неправильно, бо він міг втратити довіру, якби став просто одним із депутатів.
"Ще до цього, в нас була одна зустріч в одному ресторані з друзями. І жарти щодо Слуги народу і президента... Для мене це були зовсім не жарти, а серйозна фраза, яку я йому сказав: "Володя, ти взагалі розумієш, що фільмом Слуга народу ти надав людям надію? І якщо ти навіть не спробуєш це зробити, то якимось певним чином їх кинеш, підведеш. Напевно, воно тобі не потрібно, але вони цього очікують. Виграєш ти чи не виграєш - це інше питання. Але якщо ти цього не зробиш, то точно ти чергова людина, якій люди довірилися, і ти їх підведеш", - пригадав юрист.
Знову Богдан зустрівся з Зеленським, що конкретно говорити про президентство, вже у 2018 році. У березні того року вони замовили першу соціологію, в якій зазначався Володимир Зеленський. За словами адвоката, у ній шоумен посів 6-те місце.
"Я йому показав цю соціологію, сказав: "Дивися, ти слова не сказав, що ти йдеш у політику, а ти вже маєш прекрасний стартовий майданчик. Знову ж таки, якщо ти цього навіть не спробуєш зробити, то суспільство отримає черговий кидок", - пригадав юрист.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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Зазначимо, що у штабі Володимира Зеленського запевняють, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, який працює у штабі кандидата у президенти, не впливає на його погляди.
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