Перші розмови про президенство Зеленського були у 2015-му, - юрист Коломойського

Перші розмови про висування шоумена Володимира Зеленського на пост президента були ще у 2015-му році.

Про це виданням "Новое Время" та "Українська правда" розповів Андрій Богдан - адвокат олігарха Ігоря Коломойського та юрист новообраного президента Володимира Зеленського.

На запитання журналістів про те, чи справді він суттєво сприяв тому, щоб Зеленський пішов на президентство він відповів: "Так, це абсолютна правда. Я один із тих, хто його переконував".

Він додав, познайомився з Зеленським більше п’яти років [тому]. За його словами, це було ситуативне спілкування у колі спільних знайомих. Потім "були світоглядні, філософські зустрічі". Тоді Богдан працював радником очільника Дніпропетровській ОДА.

"А потім, коли народний депутат Борис Філатов обрався міським головою, там звільнився мажоритарний виборчий округ. І я його [Зеленського] набрав, попросив зустрічі. Заради цього я навіть спеціально прилетів до Одеси, з ним зустрівся"

Тоді Богдан пропонував Зеленському балотуватися у депутати по мажоритарному виборчому округу. За словами Богдана у Зеленського тоді була позиція, що це неправильно, бо він міг втратити довіру, якби став просто одним із депутатів.

"Ще до цього, в нас була одна зустріч в одному ресторані з друзями. І жарти щодо Слуги народу і президента... Для мене це були зовсім не жарти, а серйозна фраза, яку я йому сказав: "Володя, ти взагалі розумієш, що фільмом Слуга народу ти надав людям надію? І якщо ти навіть не спробуєш це зробити, то якимось певним чином їх кинеш, підведеш. Напевно, воно тобі не потрібно, але вони цього очікують. Виграєш ти чи не виграєш - це інше питання. Але якщо ти цього не зробиш, то точно ти чергова людина, якій люди довірилися, і ти їх підведеш", - пригадав юрист.

Знову Богдан зустрівся з Зеленським, що конкретно говорити про президентство, вже у 2018 році. У березні того року вони замовили першу соціологію, в якій зазначався Володимир Зеленський. За словами адвоката, у ній шоумен посів 6-те місце.

"Я йому показав цю соціологію, сказав: "Дивися, ти слова не сказав, що ти йдеш у політику, а ти вже маєш прекрасний стартовий майданчик. Знову ж таки, якщо ти цього навіть не спробуєш зробити, то суспільство отримає черговий кидок", - пригадав юрист.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

Читайте також розслідування "Схем": Зеленський за два роки 13 разів злітав до Женеви і Тель-Авіва, де проживає Коломойський