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Перший автобан в Україні планують будувати наступного року

Ми маємо вже 5 наступних проєктів будівництва автобанів, в яких зацікавлені інвестори
Інвестори зацікавлені у 5 проєктах будівництва автобанів в Україні шляхом державно-приватного партнерства.
Перший автобан в Україні планують будувати наступного року Фото: reddit.com
Як передає Укрінформ, про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.
 
"Ми маємо вже 5 наступних проєктів будівництва автобанів, в яких зацікавлені інвестори", - зазначив Шмигаль.
 
Він додав, що наступного року в Україні планують будувати перший автобан від Краковця до Бродів та Рівного, і для цього вже проведені дослідження, вивчений трафік та є потенційні проєктанти.
 
Також Шмигаль наголосив, що Україна активно шукає шляхи ефективної співпраці бізнесу та держави, і державно-приватне партнерство на сьогодні є найефективнішим інструментом.
 
Як повідомлялося, у липні цього року очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков констатував, що наразі в Україні немає жодної дороги загального користування, яка побудована за кошти приватних інвесторів, і заявив, що нині розробляються два потенційні концесійні проєкти: будівництво дороги Стрий - Мукачево та будівництво дороги Краковець - Броди - Рівне.
 
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07 10 2021 16:55
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