Перший автобан в Україні планують будувати наступного року

Ми маємо вже 5 наступних проєктів будівництва автобанів, в яких зацікавлені інвестори

Інвестори зацікавлені у 5 проєктах будівництва автобанів в Україні шляхом державно-приватного партнерства.

Як передає Укрінформ, про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

"Ми маємо вже 5 наступних проєктів будівництва автобанів, в яких зацікавлені інвестори", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що наступного року в Україні планують будувати перший автобан від Краковця до Бродів та Рівного, і для цього вже проведені дослідження, вивчений трафік та є потенційні проєктанти.

Також Шмигаль наголосив, що Україна активно шукає шляхи ефективної співпраці бізнесу та держави, і державно-приватне партнерство на сьогодні є найефективнішим інструментом.

Як повідомлялося, у липні цього року очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков констатував, що наразі в Україні немає жодної дороги загального користування, яка побудована за кошти приватних інвесторів, і заявив, що нині розробляються два потенційні концесійні проєкти: будівництво дороги Стрий - Мукачево та будівництво дороги Краковець - Броди - Рівне.