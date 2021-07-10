CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІнвестори зацікавлені у 5 проєктах будівництва автобанів в Україні шляхом державно-приватного партнерства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перший автобан в Україні планують будувати наступного року
Ми маємо вже 5 наступних проєктів будівництва автобанів, в яких зацікавлені інвестори
Фото: reddit.com
Як передає Укрінформ, про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.
"Ми маємо вже 5 наступних проєктів будівництва автобанів, в яких зацікавлені інвестори", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що наступного року в Україні планують будувати перший автобан від Краковця до Бродів та Рівного, і для цього вже проведені дослідження, вивчений трафік та є потенційні проєктанти.
Також Шмигаль наголосив, що Україна активно шукає шляхи ефективної співпраці бізнесу та держави, і державно-приватне партнерство на сьогодні є найефективнішим інструментом.
Як повідомлялося, у липні цього року очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков констатував, що наразі в Україні немає жодної дороги загального користування, яка побудована за кошти приватних інвесторів, і заявив, що нині розробляються два потенційні концесійні проєкти: будівництво дороги Стрий - Мукачево та будівництво дороги Краковець - Броди - Рівне.
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07 10 2021 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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