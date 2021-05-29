Pfizer та AstraZeneca: скільки вакцин Україна отримає до кінця червня

Ще 500 тисяч доз Pfizer за державними контрактами. Вже 117 тисяч доз доставлені, потім ще 43. Тобто до кінця червня 500 тис. доз. Pfizer. І 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX

До кінця червня в Україні очікується доставка вакцини Pfizer та 700 тис. доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у суботу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ще 500 тисяч доз Pfizer за державними контрактами. Вже 117 тисяч доз доставлені, потім ще 43. Тобто до кінця червня 500 тис. доз. Pfizer. І 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX", - сказав Ляшко.

Загалом, за словами Ляшка, до кінця червня в Україні точно повинні бути 3,7 млн доз вакцини від COVID-19.

Він додав, що це цифра з урахуванням уже поставлених вакцин.

Так, за словами Ляшка, вже є 500 тисяч доз вакцини CoronaVac - її скоро буде розвезено по регіонах, 500 тисяч доз мають прибути у 20-х числах травня, з 10 по 15 червня вони пройдуть лабораторний контроль.

Також доставлено 473 тис. доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX, ще 473 тис. доз від COVAX очікується після 7 червня.

Як повідомлялося, усі регіони України залишаються у жовтій зоні епідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусної інфекції.