Під Адміністрацією презилента провели акцію протесту "Україна - не рояль", - ФОТО
"Минуло всього два дні каденції Зеленського, а хмари вже не просто надзвичайно сильно згустилися, це вже формений ***", - йдеться в повідомленні організаторів, інформує LB.ua.
"Зеленський чхати хотів на закон і вже на другий день перебування на посаді показав, що ви всі, проукраїнські люди з державницькою позицією, - "майдауни". ... Ми не дозволимо провернути це. Проросійський реванш не просто загроза - він уже відбувається. Пора діяти", - сказано в заяві організаторів.
Представники Адміністрації Зеленського до протестувальників не виходили. Акція пройшла без сутичок.
Нагадаємо, що напередодні електронна петиція за добровільну відставку Зеленського на сайті президента набрала необхідну кількість голосів у першу ж добу, і її продовжують підписувати.
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