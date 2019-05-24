Під Адміністрацією презилента провели акцію протесту "Україна - не рояль", - ФОТО

Учасники акції обурені кадровими рішеннями Зеленського (призначеннями Сергія Шефіра, Андрія Богдана, Руслана Хомчака), а також результатами зустрічі голови держави з послом Угорщини з приводу української мови

У Києві біля будівлі Адміністрації президента Володимира Зеленського пройшла акція протесту "Україна - не рояль".

"Минуло всього два дні каденції Зеленського, а хмари вже не просто надзвичайно сильно згустилися, це вже формений ***", - йдеться в повідомленні організаторів, інформує LB.ua.

"Зеленський чхати хотів на закон і вже на другий день перебування на посаді показав, що ви всі, проукраїнські люди з державницькою позицією, - "майдауни". ... Ми не дозволимо провернути це. Проросійський реванш не просто загроза - він уже відбувається. Пора діяти", - сказано в заяві організаторів.

Представники Адміністрації Зеленського до протестувальників не виходили. Акція пройшла без сутичок.

Нагадаємо, що напередодні електронна петиція за добровільну відставку Зеленського на сайті президента набрала необхідну кількість голосів у першу ж добу, і її продовжують підписувати.

Проте в АП заявили, що розцінюють петицію як жарт.