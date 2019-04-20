Під час другого туру виборів чергуватимуть 39 тисяч рятувальників

Під час проведення другого туру виборів Президента України підрозділи ДержНС нестимуть службу в посиленому режимі.

"До 09:00 години 22 квітня органи управління та підрозділи ДержНС продовжать нести службу в посиленому режимі. Всього близько 39 тисяч осіб і понад 2 тисяч 300 одиниць техніки, включаючи резерв", - повідомляє прес-служба відомства.

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та проведення екстреної медичної евакуації в Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та в Києві чергуватимуть 10 повітряних суден ДержНС.

У випадку виявлення вибухонебезпечних предметів будуть реагувати 349 піротехніків і 128 одиниць техніки.

З огляду на випадки знеструмлення виборчих дільниць під час першого туру виборів, підрозділами ДержНС можуть бути задіяні понад 700 пересувних електростанцій, які забезпечать автономне електроживлення.

Нагадаємо, з суботи, 20 квітня, заборонена передвиборча агітація перед другим туром виборів Президента - тобто будь-яка діяльність з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за Володимира Зеленського або Петра Порошенко.