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Під час другого туру виборів чергуватимуть 39 тисяч рятувальників

До оперативного реагування підготували 10 повітряних суден ДержНС
Під час проведення другого туру виборів Президента України підрозділи ДержНС нестимуть службу в посиленому режимі.
Під час другого туру виборів чергуватимуть 39 тисяч рятувальників Фото: EPA/UPG

"До 09:00 години 22 квітня органи управління та підрозділи ДержНС продовжать нести службу в посиленому режимі. Всього близько 39 тисяч осіб і понад 2 тисяч 300 одиниць техніки, включаючи резерв", - повідомляє прес-служба відомства.

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та проведення екстреної медичної евакуації в Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та в Києві чергуватимуть 10 повітряних суден ДержНС.

У випадку виявлення вибухонебезпечних предметів будуть реагувати 349 піротехніків і 128 одиниць техніки.

З огляду на випадки знеструмлення виборчих дільниць під час першого туру виборів, підрозділами ДержНС можуть бути задіяні понад 700 пересувних електростанцій, які забезпечать автономне електроживлення.

Нагадаємо, з суботи, 20 квітня, заборонена передвиборча агітація перед другим туром виборів Президента - тобто будь-яка діяльність з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за Володимира Зеленського або Петра Порошенко.

Також, голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

 
 
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20 04 2019 17:45
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