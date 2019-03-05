Під Києвом пограбували будинок нардепа з "Народного фронту"
"Четверо невідомих у балаклавах проникли в будинок в Глевасі Васильківського району і під загрозою насильства заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті, після чого втекли", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції Київської області.
Зловмисники зв'язали чоловіка і жінку, які перебували в будинку. Разом з тим, в прес-службі не уточнили, чи є потерпілими сам Пинзеник і його дружина.
Наразі на місці працює оперативно-слідча група, кінологи. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).
Також у поліції Київської області попросили використовувати тільки офіційну інформацію, щоб не нашкодити слідству.
У нардепа під загрозою пістолета з сейфа вкрали $ 40 тис і EUR20 тис, телефони та інше майно, за інформацією джерела інтернет-видання "Обозреватель".
Згідно з декларацією Пинзеника, у нього в Глевасі є житловий будинок загальною площею 422 кв. м. Його дружина задекларувала 400 тисяч доларів готівкою і 1,5 млн гривень готівкою. Заощаджень в євро станом на березень у депутата не було.
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