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Під Києвом пограбували будинок нардепа з "Народного фронту"

За інформацією поліції, інцидент стався під ранок п'ятниці
Четверо невідомих у масках скоїли розбійний напад на будинок народного депутата фракції "Народний фронт" Павла Пинзеника під Києвом, заволодівши значною сумою коштів в іноземній валюті.
Під Києвом пограбували будинок нардепа з "Народного фронту" Павло Пинзеник. Фото: nfront.org.ua

"Четверо невідомих у балаклавах проникли в будинок в Глевасі Васильківського району і під загрозою насильства заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті, після чого втекли", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції Київської області.

Зловмисники зв'язали чоловіка і жінку, які перебували в будинку. Разом з тим, в прес-службі не уточнили, чи є потерпілими сам Пинзеник і його дружина.

Наразі на місці працює оперативно-слідча група, кінологи. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Також у поліції Київської області попросили використовувати тільки офіційну інформацію, щоб не нашкодити слідству.

У нардепа під загрозою пістолета з сейфа вкрали $ 40 тис і EUR20 тис, телефони та інше майно, за інформацією джерела інтернет-видання "Обозреватель".

Згідно з декларацією Пинзеника, у нього в Глевасі є житловий будинок загальною площею 422 кв. м. Його дружина задекларувала 400 тисяч доларів готівкою і 1,5 млн гривень готівкою. Заощаджень в євро станом на березень у депутата не було.

 
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03 05 2019 10:50
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