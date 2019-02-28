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Під Радою влаштували акцію на підтримку закону про мову

Активісти закликають депутатів ухвалити закон про українську мову
Під Верховною Радою представники організації "Відсіч" влаштували театралізовану акцію зробили на підтримку ухвалення закону про державну мову.
Під Радою влаштували акцію на підтримку закону про мову Фото: Hromadske

Хлопці у формі, схожій до камуфляжів армії РФ, проголошували начебто антиукраїнські гасла. Водночас на акції роздавали народним депутатам листівки із закликом ухвалити мовний закон, повідомляє Hromadske.

На акції зібралося близько 40 людей.

"У нас з’явився шанс отримати нормальний закон про мову. От ми і стоїмо та закликаємо депутатів ухвалити закон про українську мову", - зазначив Святослав Шевченко з руху "Відсіч".

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5670-д, який визначає статус української мови як офіційної державної мови в Україні й передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення норм закону. Сьогодні, 28 лютого, Рада має розглянути закон у другому читанні.

 
 
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28 02 2019 10:37
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