Підприємці зібралися на мітинг під Радою - просять підтримати малий бізнес
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітинг є альтернативою безстроковій акції руху #SaveФОП.
На площі перед ВР близько 150 учасників акції - представників малого бізнесу з різних регіонів України - тримають плакати з написами: "Президент, зупини гру!", "Не знищуй чернігівський бізнес на кордоні з ворогом!", "Президент, не дай знищити малий бізнес!".
Від стін парламенту підприємці планують іти до Офісу Президента, щоб передати звернення до Президента від представників робочих груп Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва при Главі держави.
Серед іншого, рух #SaveФОП вимагає збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Нагадаємо, що Державна податкова служба не проводитиме масові перевірки ФОПів щодо наявності касових апаратів з 1 січня.
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