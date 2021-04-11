Підприємці зібралися на мітинг під Радою - просять підтримати малий бізнес

На площі перед ВР близько 150 учасників акції - представників малого бізнесу з різних регіонів України

Підприємці, представники малого бізнесу проводять акцію під Верховною Радою на підтримку законопроєктів з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітинг є альтернативою безстроковій акції руху #SaveФОП.

На площі перед ВР близько 150 учасників акції - представників малого бізнесу з різних регіонів України - тримають плакати з написами: "Президент, зупини гру!", "Не знищуй чернігівський бізнес на кордоні з ворогом!", "Президент, не дай знищити малий бізнес!".

Від стін парламенту підприємці планують іти до Офісу Президента, щоб передати звернення до Президента від представників робочих груп Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва при Главі держави.

Серед іншого, рух #SaveФОП вимагає збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Нагадаємо, що Державна податкова служба не проводитиме масові перевірки ФОПів щодо наявності касових апаратів з 1 січня.