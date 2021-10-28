ФОПи без касових апаратів: у податковій пояснили, чого чекати у новому році

Навіть у разі завершення мораторію на перевірки бізнесу, ДПС не проводитиме масштабних перевірок малих підприємців на предмет наявності касових апаратів

Державна податкова служба не проводитиме масові перевірки ФОПів щодо наявності касових апаратів з 1 січня.

Про це в інтерв’ю "Економічній правді" повідомив виконувач обов'язків голови ДПС Євген Олейніков.

Таке рішення він обґрунтував тим, що до кінця карантину діє мораторій на перевірки бізнесу.

"Після 1 січня ми вже будемо звертатися і нагадувати, що, поки діє мораторій, потрібно скористатися цим, встановити РРО і почати його застосовувати. Тобто, на першому етапі переважно будемо переконувати", - зазначив Олейніков.

За його словами, навіть у разі завершення мораторію на перевірки бізнесу, ДПС не проводитиме масштабних перевірок малих підприємців на предмет наявності касових апаратів.

"У Державній податковій службі працює до 25 тисяч осіб. Тобто, нам треба було б відкласти усі справи і займатися тільки перевірками ФОПів, причому без якогось відчутного ефекту", - додав очільник податкової.

З 1 січня 2022 року набирає чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для всіх ФОПів, які проводять розрахункові операції. Ця норма не стосуватиметься тих ФОПів, які таких операцій не проводять.

"Якщо у вас бізнес B2B, ви працюєте переважно з такими ж самими ФОПами і юридичними особами, у вас є договори, ви проводите розрахунки через банк, то з ймовірністю 99%, що у вас не буде операцій, які підлягають застосуванню реєстратора і тому вам не потрібен сам реєстратор", - пояснив ЕП Євген Олейніков.

Він також підтвердив, що ця норма не стосуватиметься переважної більшості тих осіб, які використовують ФОП замість найму на роботу. За цією схемою, як правило, працюють ІТ-компанії.

За розрахунками ДПС таких ФОПів в Україні близько 800 тисяч. Реальних малих підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, в Україні близько 700 тисяч. У податковій вважають, що переважна більшість з них вже використовують касові апарати.

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