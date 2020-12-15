НБУ спрощує ведення касових операцій для підприємців

Національний банк України спрощує фізичним особам – підприємцям (ФОП) ведення касових операцій у національній валюті.

Це зумовлено тим, що Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців" спростив роботу ФОПів - платників єдиного податку першої та другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, а саме, скасував ведення книги обліку доходів. Такі фізичні особи-підприємці вестимуть облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи. Оскільки чинне Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізичні особи - підприємці для обліку готівки, Національний банк привів його відповідно до вимог цього закону.

Також урегульовані питання щодо вимог оформлення суб’єктами господарювання заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом за готівкові кошти відповідно до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом".

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку №155 від 8 грудня 2020 року "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні". Вона набирає чинності з 15 грудня 2020 року, підпункти, що стосуються спрощення обліку для ФОПів, - із 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, що ВР перенесла обов'язкове застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек