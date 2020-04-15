Пік коронавірусу ще попереду – ВООЗ

"Загальний спалах (COVID-19 – ред.) у світі складається з 90% випадків у Європі та США. Тому, ми ще точно не бачили піку"

Піку захворювання на коронавірус (COVID-19) у світі ще слід очікувати.

Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргрет Герріс, повідомляє France24, передає УКРІНФОРМ.

"Загальний спалах (COVID-19 – ред.) у світі складається з 90% випадків у Європі та США. Тому, ми ще точно не бачили піку", - повідомила вона.

Герріс також додала, що ВООЗ пізніше оприлюднить рекомендації, які країнам-членам організації необхідно взяти до уваги перед тим, як розпочати пом’якшення обмежувальних заходів, які були введені для боротьби з коронавірусом.

За її словами, головне питання, на яке уряди країн повинні відповісти, стосується передачі вірусу у країні, а саме чи взята вона під контроль.

Раніше глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, адже організація не змогла, на його думку, вчасно отримати прозору інформацію щодо коронавірусу, обробити та поділитися нею в належний спосіб.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 366 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 484 757, а померли — 126 766 людей.