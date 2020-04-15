У світі число інфікованих на коронавірус перевищило 2 мільйони

У світі зафіксували 2 млн 366 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 484 757, а померли — 126 766 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 614 246. Серед них померли 26 064 пацієнти та одужали — 38 820.

Далі йде Іспанія — 174 060 інфікованих, Італія — 162 488, Франція - 143 303 та Німеччина — 132 210.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 46 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 816 пацієнтів. Водночас там померли 3 342 людей.

Найбільше померлих в США — 26 064 та Італії — 21 067.

Крім Китаю, найбільше одужалих в Німеччині — 72 600, Іспанії — 67 504, Італії — 37 130 та Ірані — 48 129.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.