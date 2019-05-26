Пікет у Рівному: Зеленський просить не карати протестувальників

"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся"

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

"З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. В поліції проведуть службову перевірку", - написав Володимир Зеленський у Facebook, коментуючи складення адмінпротоколів поліцією у відділку на двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент.

"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", - додав президент.

Нагадаємо, що у Рівному 25 травня двоє людей вийшли на центральну площу, вимагаючи імпічменту президента Володимира Зеленського. Щодо факту складення адмінпротоколів на учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського у Рівному в поліції проведуть службову перевірку.