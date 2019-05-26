Пікет у Рівному: Зеленський просить не карати протестувальників
"З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. В поліції проведуть службову перевірку", - написав Володимир Зеленський у Facebook, коментуючи складення адмінпротоколів поліцією у відділку на двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент.
"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", - додав президент.
Нагадаємо, що у Рівному 25 травня двоє людей вийшли на центральну площу, вимагаючи імпічменту президента Володимира Зеленського. Щодо факту складення адмінпротоколів на учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського у Рівному в поліції проведуть службову перевірку.
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