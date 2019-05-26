Пікет за імпічмент Зеленського: поліція перевірить дії своїх співробітників
Речник Національної поліції Ярослав Тракало наголосив, що з точки зору законодавчо-правового поля, поліцейські діяли в рамках покладених на них законодавцем обов‘язків, однак могли у цьому випадку застосувати м’якші методи впливу, повідомляє УП.
"Коли йдеться про таке дрібне і незначне порушення, як варіант, правоохоронці могли провести профілактично-роз‘яснювальну бесіду і винести, наприклад, усне попередження", - каже Тракало.
"Чому вони так не вчинили? Питання, яке обов‘язково буде вивчене. Насамперед усі обставини тієї ситуації і чи дійсно була необхідність запрошувати цих громадян до відділку поліції для складання адмінматеріалів. Наразі керівництвом поліції Рівненської області ініційовано проведення службової перевірки, яка має дати відповіді на ці запитання", - підкреслив речник Нацполіції.
Крім цього, за словами Тракала, з особовим складом поліції буде проведена роз’яснювальна розмова щодо одного з принципів реформування поліції.
"А саме - коли найперше мають застосовуватися методи комунікації з громадянами з роз‘ясненням щодо дотримання вимог законодавства", - резюмував речник Нацполіції.
Нагадаємо, що у Рівному 25 травня двоє людей вийшли на центральну площу, вимагаючи імпічменту президента Володимира Зеленського.
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