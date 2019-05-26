Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пікет за імпічмент Зеленського: поліція перевірить дії своїх співробітників

"Коли йдеться про таке дрібне і незначне порушення, як варіант, правоохоронці могли провести профілактично-роз‘яснювальну бесіду і винести, наприклад, усне попередження"
Щодо факту складення адмінпротоколів на учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського у Рівному в поліції проведуть службову перевірку.
Пікет за імпічмент Зеленського: поліція перевірить дії своїх співробітників Фото:УП

Речник Національної поліції Ярослав Тракало наголосив, що з точки зору законодавчо-правового поля, поліцейські діяли в рамках покладених на них законодавцем обов‘язків, однак могли у цьому випадку застосувати м’якші методи впливу, повідомляє УП.

"Коли йдеться про таке дрібне і незначне порушення, як варіант, правоохоронці могли провести профілактично-роз‘яснювальну бесіду і винести, наприклад, усне попередження", - каже Тракало.

"Чому вони так не вчинили? Питання, яке обов‘язково буде вивчене. Насамперед усі обставини тієї ситуації і чи дійсно була необхідність запрошувати цих громадян до відділку поліції для складання адмінматеріалів. Наразі керівництвом поліції Рівненської області ініційовано проведення службової перевірки, яка має дати відповіді на ці запитання", - підкреслив речник Нацполіції.

Крім цього, за словами Тракала, з особовим складом поліції буде проведена роз’яснювальна розмова щодо одного з принципів реформування поліції.

"А саме - коли найперше мають застосовуватися методи комунікації з громадянами з роз‘ясненням щодо дотримання вимог законодавства", - резюмував речник Нацполіції.

Нагадаємо, що у Рівному 25 травня двоє людей вийшли на центральну площу, вимагаючи імпічменту президента Володимира Зеленського.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 05 2019 15:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.