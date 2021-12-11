Пінгвін проплив 3000 км і дістався до Нової Зеландії

Таке стається рідко, але може свідчити про наслідки зміни клімату

Пінгвіна Аделі, який проживає узбережжі Антарктиди та антарктичних островах, помітили на узбережжі Нової Зеландії - за 3000 кілометрів від дому.

Про це повідомляє The Guardian.

Пінгвіна помітили місцеві жителі у поселенні на Південному острові Нової Зеландії. Люди помітили, що пінгвін не заходить до води і занепокоїлись, що він може постраждати від собак, тож звернулися до експерта з відділу реабілітації пінгвінів у Крайстчерчі Томаса Стрека.

Він та ветеринар були здивовані побачити пінгвіна Аделі. За словами Стрека, тварина була голодною та зневодненою, але загалом мала не дуже поганий вигляд. Пінгвіну дали трохи рідини та рибного смузі.

Наразі його випустили в бухту, де йому не мають зашкодити інші тварини. Експерти сподіваються, що пінгвін повернеться додому. Стрек хотів, щоб пінгвіна повернули до звичного місця проживання на військовому літаку, але у Департаменті охорони природи відмовили.

Пінгвін Аделі, який проплив 3000 км і дістався Нової Зеландії Фото: Facebook / Department of Conservation Пінгвін Аделі, який проплив 3000 км і дістався Нової Зеландії Фото: Facebook / Department of Conservation Загалом це втретє зафіксували те, що пінгвін Аделі добрався до Нової Зеландії. Така подорож, яка хоч і є не надто поширеною, може свідчити про наслідки зміни клімату. Наприклад, через нагрівання води птахам складніше знайти їжу, оскільки риба запливає у глибші та холодніші води, куди пінгвінам складно добратися. Також тварини стикаються з посиленням конкуренції за їжу. Професор зоології Університету Отаго Філіп Седдон припустив, що пінгвін міг потрапити у води Нової Зеландії випадково, наприклад, потрапив не у потрібну течію. Однак не виключає, що поява пінгвіна Аделі на узбережжі Нової Зеландії може свідчити про перші зміни в поведінці птахів і бути попередженням про те, що морська екосистема у кризі. Станом на 2018 рік вчені заявляли, що на Антарктичному півострові проживають приблизно 1,5 мільйона пінгвінів Аделі.

Нагадаємо, що в ООН заявляють, що зміни клімату запустили екстремальні явища