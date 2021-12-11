Пінгвін проплив 3000 км і дістався до Нової Зеландії
Про це повідомляє The Guardian.
Пінгвіна помітили місцеві жителі у поселенні на Південному острові Нової Зеландії. Люди помітили, що пінгвін не заходить до води і занепокоїлись, що він може постраждати від собак, тож звернулися до експерта з відділу реабілітації пінгвінів у Крайстчерчі Томаса Стрека.
Він та ветеринар були здивовані побачити пінгвіна Аделі. За словами Стрека, тварина була голодною та зневодненою, але загалом мала не дуже поганий вигляд. Пінгвіну дали трохи рідини та рибного смузі.
Наразі його випустили в бухту, де йому не мають зашкодити інші тварини. Експерти сподіваються, що пінгвін повернеться додому. Стрек хотів, щоб пінгвіна повернули до звичного місця проживання на військовому літаку, але у Департаменті охорони природи відмовили.
Пінгвін Аделі, який проплив 3000 км і дістався Нової Зеландії
Фото: Facebook / Department of Conservation
Пінгвін Аделі, який проплив 3000 км і дістався Нової Зеландії
Фото: Facebook / Department of Conservation
Загалом це втретє зафіксували те, що пінгвін Аделі добрався до Нової Зеландії. Така подорож, яка хоч і є не надто поширеною, може свідчити про наслідки зміни клімату. Наприклад, через нагрівання води птахам складніше знайти їжу, оскільки риба запливає у глибші та холодніші води, куди пінгвінам складно добратися. Також тварини стикаються з посиленням конкуренції за їжу.
Професор зоології Університету Отаго Філіп Седдон припустив, що пінгвін міг потрапити у води Нової Зеландії випадково, наприклад, потрапив не у потрібну течію. Однак не виключає, що поява пінгвіна Аделі на узбережжі Нової Зеландії може свідчити про перші зміни в поведінці птахів і бути попередженням про те, що морська екосистема у кризі.
Станом на 2018 рік вчені заявляли, що на Антарктичному півострові проживають приблизно 1,5 мільйона пінгвінів Аделі.
Нагадаємо, що в ООН заявляють, що зміни клімату запустили екстремальні явища
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У львівському храмі відреставрували унікальні фрески XVIII століття
- ВІДЕО Шведський гурт ABBA випустив перший за 40 років альбом
- ФОТО 19-річна дівчина хоче самостійно облетіти Землю та встановити кілька світових рекордів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"