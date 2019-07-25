Після допиту в ДБР на автомобіль Порошенка напали невідомі, - ВІДЕО

Про це повідомив у Twitter народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Володимир Ар'єв.

"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги", - написав Володимир Ар'єв.

За словами Ар'єва, за молодиками погналися кілька поліцейських, що забезпечували правопорядок під ДБР.

"Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю", - зазначив депутат.

Нагадаємо, що Петро порошенко 25 липня прибув на допит у ДБР.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що в Держбюро розслідувань немає жодного провадження проти Петра Порошенка. У Бюро кажуть, що п'ятий президент фігурує в 11 справах.

Нагпередодні 24 липня Петро Порошенко прибув до ДБР, хоча в Бюро не зрозуміли, навіщо. Згодом директор ДБР Роман Труба розповів, що екс-президент просив перенести його допит з 25 липня на 14-те.

У партії Порошенка запевняють, що на 25 липня не заплановано його допиту, проте у ДБР наполягають - п'ятий президент має з’явитися у четвер на допит у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".