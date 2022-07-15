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Після ракетних ударів Вінниці залишаються зниклими 18 людей

У Вінниці не ідентифікували двох загиблих дітей та 11 дорослих
У Вінниці та області 15 липня оголошено день жалоби.
Після ракетних ударів Вінниці залишаються зниклими 18 людей Фото: ДНСН України

Про це повідомляє ДСНС.

"Загинули 23 людини (зокрема три дитини); 71 людину (серед них троє дітей) госпіталізовано; по медичну допомогу звернулися 117 осіб; залишаються зниклими 18 осіб", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС у п'ятницю вранці.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов написав у телеграм-каналі, що серед загиблих дітей - "4-річна сонячна Ліза".
 
"Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий", - повідомив голова ОВА.
 
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15 07 2022 11:13
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