Після ракетних ударів Вінниці залишаються зниклими 18 людей У Вінниці не ідентифікували двох загиблих дітей та 11 дорослих

У Вінниці та області 15 липня оголошено день жалоби.

Фото: ДНСН України

Про це повідомляє ДСНС. "Загинули 23 людини (зокрема три дитини); 71 людину (серед них троє дітей) госпіталізовано; по медичну допомогу звернулися 117 осіб; залишаються зниклими 18 осіб", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС у п'ятницю вранці. Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов написав у телеграм-каналі, що серед загиблих дітей - "4-річна сонячна Ліза". "Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий", - повідомив голова ОВА. Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв'язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.

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