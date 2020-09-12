Після статті про заробіток на неповнолітніх Pornhub обмежив завантаження відео
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на сайті компанії.
Тепер завантажувати відео зможуть лише партнери Pornhub по контенту й люди, які беруть участь у Модельній програмі сайту. У 2021 році компанія додасть функцію, що дозволить користувачам завантажити відео тільки після ідентифікації.
Також Pornhub заборонить завантажувати відео з сайту — цю опцію критикували через те, що відеозаписи, завантажені на сервіс без згоди учасників зйомок, продовжували поширювати після видалення з сайту.
Крім того, Pornhub вирішив використовувати технології CSAI Match і PhotoDNA, щоб боротися з поширенням відео з сексуальним насильством над дітьми, а також Content Safety API, щоб шукати нелегальні записи.
Як вказує Motherboard, Pornhub зробив кроки, на яких довгий час наполягали активісти й люди, відеозаписи з якими без їхньої згоди завантажували на сайт.
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