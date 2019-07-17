Після вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова звільнили шістьох поліцейських

Усього за результатами службового розслідування до відповідальності притягнули 12 співробітників поліції

Після вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова в Київській області поліція провела службове розслідування. За його результатами 12 правоохоронців притягнули до відповідальності, 6 з них - звільнили.

"За результатами поліцейського розслідування притягнуто до відповідальності 12 співробітників поліції. З них 6 керівників районного відділу поліції звільнено з посад. Керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - повідомляє LB.ua.

На заміщення вакантних посад в Переяслав-Хмельницькому відділі поліції оголошено конкурс з числа чинного поліцейського резерву.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.