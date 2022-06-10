Після війни Україна зможе замінити російські енергоносії на європейському ринку - Шмигаль

Після війни Україна може замістити на ринку енергетичні ресурси росії.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив на саміті Європейської політичної спільноти у Празі, повідомляє глава уряду в Telegram

"Україна має значний потенціал з видобутку газу, водню та розвитку відновлюваних джерел енергії. Амбітна "зелена модель" може втілитися у плані післявоєнного відновлення та реалізуватися нашою державою за підтримки міжнародних партнерів", - зазначив він.

Також Шмигаль зауважив, що вже зараз європейські країни мають працювати над зменшенням залежності від російських ресурсів, закликавши партнерів звернути увагу на можливості України.

"Україна може здійснити внесок в енергетичну безпеку Європи, надавши свої підземні сховища газу. Крім того, за наявності повного контролю над ЗАЕС Україна здатна постачати великі обсяги електроенергії в Європу", - написав глава уряду.

У цьому контексті він підкреслив, що необхідно продовжувати тиснути на росію санкціями, зокрема, проти енергоносіїв, аби змусити рф вивести свої війська на міжнародно визнані кордони.

Також Шмигаль наголосив, що наразі найважливішим завданням є демілітаризація та повернення Запорізької АЕС під повний український контроль.

"Необхідно направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН, метою якої стане демілітаризація станції та 30-кілометрової зони навколо", - сказав він.