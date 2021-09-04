Північна Ірландія: поліція застосувала водомети для розгону протестів

Пізніше ввечері з'явилися повідомлення про те, що поліція попередила про застосування пластикових куль

Поліція застосувала водомети для розгону учасників заворушень, які сьому ніч поспіль тривають на вулицях північноірландського Белфаста.

Після закликів до спокою цього тижня на вулицях західного Белфаста в четвер знову спалахнуло насильство, повідомляє "Європейська правда". Банди молодих людей, що зібралися на території націоналістичної громади на Спрінгфілд-роуд, недалеко від місця масових заворушень у ніч на середу, кидали в поліцію каміння та феєрверки.

Поліція закликала учасників заворушень "негайно розійтися, інакше буде використаний водомет". Однак присутні продовжували обстрілювати поліцію, і після кількох попереджень правоохоронці застосували водомет.

Пізніше ввечері з'явилися повідомлення про те, що поліція попередила про застосування пластикових куль.

Пластикові кулі не використовуються як засіб контролю натовпу в жодній частині Британії, крім Північної Ірландії, і їх використання було засуджено правозахисними групами. Шість пластикових куль було випущено поліцією під час подій увечері в середу.

Як повідомлялося, під час заворушень в ніч на четвер у Белфасті їх учасники спочатку викрали, а потім спалили міський автобус.

Нічні заворушення в Белфасті тривають вже тиждень. Причиною стало рішення прокуратури Північної Ірландії минулого тижня не карати нікого за участь у похороні високопоставленого бойовика Ірландської республіканської армії. У похороні, незважаючи на протиепідемічні обмеження, взяли участь близько 2000 людей, у тому числі 24 політики з партії Шин Фейн.

Це рішення посилило напруженість серед північноірландських уніоністів та лоялістів, тобто прихильників збереження провінції у складі Сполученого Королівства.

Вже кілька тижнів вони дедалі голосніше висловлюють своє невдоволення Північноірландським протоколом, який є частиною угоди про Brexit і який фактично створив митний кордон між нею та рештою Британії.

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