Північна Ірландія: поліція застосувала водомети для розгону протестів
Після закликів до спокою цього тижня на вулицях західного Белфаста в четвер знову спалахнуло насильство, повідомляє "Європейська правда". Банди молодих людей, що зібралися на території націоналістичної громади на Спрінгфілд-роуд, недалеко від місця масових заворушень у ніч на середу, кидали в поліцію каміння та феєрверки.
Поліція закликала учасників заворушень "негайно розійтися, інакше буде використаний водомет". Однак присутні продовжували обстрілювати поліцію, і після кількох попереджень правоохоронці застосували водомет.
Пізніше ввечері з'явилися повідомлення про те, що поліція попередила про застосування пластикових куль.
Пластикові кулі не використовуються як засіб контролю натовпу в жодній частині Британії, крім Північної Ірландії, і їх використання було засуджено правозахисними групами. Шість пластикових куль було випущено поліцією під час подій увечері в середу.
Як повідомлялося, під час заворушень в ніч на четвер у Белфасті їх учасники спочатку викрали, а потім спалили міський автобус.
Нічні заворушення в Белфасті тривають вже тиждень. Причиною стало рішення прокуратури Північної Ірландії минулого тижня не карати нікого за участь у похороні високопоставленого бойовика Ірландської республіканської армії. У похороні, незважаючи на протиепідемічні обмеження, взяли участь близько 2000 людей, у тому числі 24 політики з партії Шин Фейн.
Це рішення посилило напруженість серед північноірландських уніоністів та лоялістів, тобто прихильників збереження провінції у складі Сполученого Королівства.
Вже кілька тижнів вони дедалі голосніше висловлюють своє невдоволення Північноірландським протоколом, який є частиною угоди про Brexit і який фактично створив митний кордон між нею та рештою Британії.
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