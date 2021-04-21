По 5 тисяч на гектар: Кабмін збільшив фінансову підтримку для малих фермерів

Відповідно до постанови, прийнятої урядом, розмір бюджетної субсидії новоствореним ФГ збільшено з 3000 грн до 5000 грн на одиницю оброблюваних угідь

Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм - водночас загальна сума не перевищуватиме 100 тисяч гривень на одне господарство.

Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Урядовий портал".

"Уряд вдосконалив процес надання державної фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств. Зокрема, рішення передбачає збільшення розміру субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь", - йдеться у повідомленні.

"Підтримка й розвиток фермерства та сільського господарства - це і стимулювання економіки, і продовольча безпека держави, і розвиток сільських територій.

Ми бачимо значний невикористаний аграрний потенціал, особливо що стосується невеликих сімейних ферм. Загалом в Україні налічується майже 50 тисяч фермерських господарств. Це українські аграрії, що обробляють невеликі земельні ділянки", - сказав Шмигаль.

За його словами, такі господарства не завжди мають рівні умови щодо залучення дешевих ресурсів для розвитку, як це можуть собі дозволити великі гравці ринку.

"Наша мета - забезпечити рівні умови для розвитку та становлення фермерських господарств. Розвиток невеликих сімейних ферм є одним із наших пріоритетів в аграрній галузі", - додав він.

Відповідно до постанови, прийнятої урядом, розмір бюджетної субсидії новоствореним ФГ збільшено з 3000 грн до 5000 грн на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар).

"Саме малі фермерські господарства, які мають в обробітку невеликі площі та обмежений фінансовий ресурс, найбільше потребують посиленої підтримки з боку держави.

Щоб стимулювати розвиток малого фермерства, ми збільшили фінансову підтримку новоствореним фермерським господарствам, а також додали виплати на дорадництво", - заявив мністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Також запроваджено виплати у розмірі 36 тис грн за сільськогосподарську дорадчу послугу. Крім того, розширено види корів, за які надаватиметься бюджетна дотація фермерським господарствам.

Документ усуває адміністративні перешкоди при отриманні державної підтримки (зокрема, зменшується кількість поданих документів; скорочується час їх розгляду та прийняття рішення)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Зеленський схвалив зниження ПДВ для аграріїв до 14%