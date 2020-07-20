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Поблизу Сум стався викид небезпечного токсичного одоранта: людям радять зачинити вікна

Олександр Журба порадив містянам зачинити вікна і зволожувати повітря у приміщенні. У разі погіршення самопочуття слід звертатися за допомогою до лікаря
Біля Сум стався викид токсичного одоранта, що має різкий неприємний запах.
Поблизу Сум стався викид небезпечного токсичного одоранта: людям радять зачинити вікна Фото: з вільних джерел

Про це повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександр Журба, повідомляє "Громадське".

Жителі Сум ще звечора 19 липня скаржилися у Facebook на неприємний запах у різних районах міста.

"За попередньою інформацією, поблизу села Ганнівка стався викид одоранта - речовини, яку додають до природного газу. Це токсична речовина 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри та очей, головний біль, нудоту, сповільнення дихання", - написав чиновник.

Він порадив містянам зачинити вікна і зволожувати повітря у приміщенні. У разі погіршення самопочуття слід звертатися за допомогою до лікаря.

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20 07 2020 11:38
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