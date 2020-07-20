Поблизу Сум стався викид небезпечного токсичного одоранта: людям радять зачинити вікна
Про це повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександр Журба, повідомляє "Громадське".
Жителі Сум ще звечора 19 липня скаржилися у Facebook на неприємний запах у різних районах міста.
"За попередньою інформацією, поблизу села Ганнівка стався викид одоранта - речовини, яку додають до природного газу. Це токсична речовина 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри та очей, головний біль, нудоту, сповільнення дихання", - написав чиновник.
Він порадив містянам зачинити вікна і зволожувати повітря у приміщенні. У разі погіршення самопочуття слід звертатися за допомогою до лікаря.
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