Поблизу Ужгорода перекрили трасу Київ-Чоп через масштабну аварію

Трасу Київ-Чоп поблизу села Глибоке перекрили у зв’язку з масштабною аварією.

"Внаслідок ДТП на трасі М-06, рух на відрізку дороги, де сталася автопригода, тимчасово перекрито. Натомість, організовано об’їзд через село Глибоке", - повідомляє Патрульна поліція Закарпатської області у Facebook.

За даними "Укрінформу", на трасі зіткнулися 5 авто.

"Сьогодні об 11 годині до поліції надійшло повідомлення про масштабну аварію на трасі Київ-Чоп в селі Глибоке, що на Ужгородщині. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Виявилося, що зіткнулися 5 автомобілів, з них один - мікроавтобус. Причини зіткнення наразі вивчаються", - сказала речник поліції у Закарпатській області Інесса Мандзулич.

За її словами, до лікарні доставили 7 осіб, у шести з них легкі тілесні ушкодження (синці та подряпини), у одного учасника перевіряють інформацію про перелом, наразі вона не підтверджена.