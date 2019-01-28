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Поблизу Ужгорода перекрили трасу Київ-Чоп через масштабну аварію

За попередньою інформацією, на трасі зіткнулися 5 авто
Трасу Київ-Чоп поблизу села Глибоке перекрили у зв’язку з масштабною аварією.
Поблизу Ужгорода перекрили трасу Київ-Чоп через масштабну аварію Фото: з вільних джерел

"Внаслідок ДТП на трасі М-06, рух на відрізку дороги, де сталася автопригода, тимчасово перекрито. Натомість, організовано об’їзд через село Глибоке", - повідомляє Патрульна поліція Закарпатської області у Facebook.

За даними "Укрінформу", на трасі зіткнулися 5 авто.

"Сьогодні об 11 годині до поліції надійшло повідомлення про масштабну аварію на трасі Київ-Чоп в селі Глибоке, що на Ужгородщині. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Виявилося, що зіткнулися 5 автомобілів, з них один - мікроавтобус. Причини зіткнення наразі вивчаються", - сказала речник поліції у Закарпатській області Інесса Мандзулич.

За її словами, до лікарні доставили 7 осіб, у шести з них легкі тілесні ушкодження (синці та подряпини), у одного учасника перевіряють інформацію про перелом, наразі вона не підтверджена.

Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.

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28 01 2019 14:59
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