Поблизу Ужгорода перекрили трасу Київ-Чоп через масштабну аварію
"Внаслідок ДТП на трасі М-06, рух на відрізку дороги, де сталася автопригода, тимчасово перекрито. Натомість, організовано об’їзд через село Глибоке", - повідомляє Патрульна поліція Закарпатської області у Facebook.
За даними "Укрінформу", на трасі зіткнулися 5 авто.
"Сьогодні об 11 годині до поліції надійшло повідомлення про масштабну аварію на трасі Київ-Чоп в селі Глибоке, що на Ужгородщині. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Виявилося, що зіткнулися 5 автомобілів, з них один - мікроавтобус. Причини зіткнення наразі вивчаються", - сказала речник поліції у Закарпатській області Інесса Мандзулич.
За її словами, до лікарні доставили 7 осіб, у шести з них легкі тілесні ушкодження (синці та подряпини), у одного учасника перевіряють інформацію про перелом, наразі вона не підтверджена.
Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.
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