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Події у Бєлгородській області стали для рф інформаційним потрясінням – ISW

23 травня 2023, 08:45
Події у Бєлгородській області стали для рф інформаційним потрясінням – ISW
Інформпростір рф відреагував на вчорашні події в Бєлгородській області панікою, фракційністю та неузгодженістю.

Саме так, як правило, реагує ЗМІ рф, коли відчуває значні інформаційні потрясіння. 

Про це йдеться в звіті ISW

"Деякі провоєнні блогери зациклилися на тому, що "РДК" і "ЛСР" складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками росії, безпідставно звинувативши у роботі на ГУР", йдеться в звіті. 

Аналітики ISW також додали, що кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

Колишній російський офіцер та ультранаціоналіст Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії, пишуть працівники ISW.

"Спонсор ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці. Пригожин розкритикував Міноборони рф за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити росію", написано в щоденному звіті. 

І додали, що перша помічена лінія російських оборонних укріплень пролягає, зокрема, за 2 км від Гори-Подолу, і припущення, що силам "РДК" вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами.

 
ISWБєлгород

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