У Бєлгороді блекаут після сильних вибухів та пожежі на ТЕЦ

Місцеві кажуть, що чули вибухи, схожі на ракетні

У російському Бєлгороді після прильотів у рійон ТЕЦ та однієї з підстанцій зникло світло у частині міста. Також відомо про обмеження у подачі води.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Повідомляється, що мешканці чули кілька вибухів - усього до 5 вибухів. Вони кажуть, що це було схоже на приліт ракет, а не дронів. На відео моменту прильотів можна побачити значну пожежу.

Після вибухів у місті та сусідніх населених пунктах зникли світло і вода. О проблемах зі світлом повідомили також жителі Бєлгородської області - з населених пунктів Шебекіно, Старий Оскіл тощо. Над місцевою ТЕЦ видно пожежу та високий стовп диму.