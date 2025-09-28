У Бєлгороді блекаут після сильних вибухів та пожежі на ТЕЦ
28 вересня 2025, 20:15
Місцеві кажуть, що чули вибухи, схожі на ракетні
У російському Бєлгороді після прильотів у рійон ТЕЦ та однієї з підстанцій зникло світло у частині міста. Також відомо про обмеження у подачі води.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Повідомляється, що мешканці чули кілька вибухів - усього до 5 вибухів. Вони кажуть, що це було схоже на приліт ракет, а не дронів. На відео моменту прильотів можна побачити значну пожежу.
Після вибухів у місті та сусідніх населених пунктах зникли світло і вода. О проблемах зі світлом повідомили також жителі Бєлгородської області - з населених пунктів Шебекіно, Старий Оскіл тощо. Над місцевою ТЕЦ видно пожежу та високий стовп диму.
Судячи з відео, які викладаються в мережу, світло зникло у приватних будинках, супермаркетах та торгівельних центрах. Зокрема, можна помітити людей, які пішки піднімаються ескалаторами, що раптово зупинилися.
Також пропало вуличне освітлення, не працюють світлофори. Повідомляють, що є проблеми з інтернетом та терміналами у магазинах.