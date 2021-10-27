Політ №14: мінігелікоптер NASA пройшов нове випробування на Марсі

Мінігелікоптер Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, успішно здійснив свій чотирнадцятий політ, продемонструвавши здатність літати на Червоній планеті в літніх погодних умовах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Команда Ingenuity "успішно виконала короткий стрибок на своєму поточному аеродромі, щоб перевірити налаштування більш високих обертів, щоб він міг літати за нижчої щільності атмосфери на Червоній планеті. Цей тест також залишає команді місце для збільшення обертів, якщо це необхідно для майбутніх польотів", - повідомили в Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Як зазначається, в літніх умовах на тлі підвищення температури на місці приземлення Ingenuity в кратері Єзеро, ротори апарата повинні обертатися швидше, щоб підняти його в повітря.

Останній політ гелікоптера, здійснений 24 жовтня, був відносно коротким і простим "стрибком", призначеним для перевірки його здатності літати з трохи вищими швидкостями гвинта - 2700 оборотів в хвилину, на відміну від звичайних 2537 об/хв.

Спочатку планувалося, що Ingenuity має завершити цей випробувальний політ 18 вересня, однак він був відкладений через аномалію, виявлену під час передпольотної перевірки.

У той час команда виявила проблему у двох невеликих серводвигунах управління польотом, які регулюють крок несучих гвинтів, дозволяючи гелікоптеру керувати своєю орієнтацією та станом під час польоту.

Хоча команда не змогла відтворити проблему під час наступних тестів 21 та 23 вересня, Ingenuity не злітав, тому що Сонце знаходилося між Землею та Марсом, порушуючи зв’язок між планетами.

Як зазначається, протягом цього періоду NASA припинило надсилати команди Ingenuity та іншим роботам, включаючи марсохід Perseverance. Однак мінігелікоптер та марсохід обмінювалися базовими оновленнями стану системи приблизно раз на тиждень. Ці дані були передані на Землю після з'єднання, що дозволило командам оцінити, як Ingenuity працював останні кілька тижнів.

Загалом спочатку планувалося, що Ingenuity здійснить лише п’ять польотів для перевірки можливості використання таких апаратів в умовах Марса. Однак після початкового успіху NASA перейшло до використання Ingenuity для розвідки місцевості для марсохода Perseverance. Всього гелікоптер здійснив 14 польотів.

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